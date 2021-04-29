Казань, , 13:18 — REGNUM Для вузов в Татарии на 2022/2023 учебный год выделили 21 707 бюджетных мест. О результатах открытого публичного конкурса Минобрнауки РФ сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

В результате конкурса вузы Татарии получат на 367 мест больше, чем на 2021/2022 учебный год. Прирост произошел по программам магистратуры (+250), специалитета (+127), аспирантуры (+80), ординатуры (+64) и ассистентуры-стажировки (+6).

Казанский (Приволжский) федеральный университет получит больше всего бюджетных мест — 5994 (без учета филиалов), что на 346 мест больше, чем в 2021/2022 году. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ получит на 116 мест больше, всего 2513 (без учета филиалов).

Многочисленными по контрольным цифрам приема направления являются образование и педагогика (2583 места), информатика и вычислительная техника (1760 мест), электро‑ и теплоэнергетика (1440 мест), химические технологии (1330 мест) и клиническая медицина (1030 мест).

Всего по вузам страны на 2022/2023 учебный год выделено 588 044 бюджетных места, что больше, предыдущего периода на 11 546 мест.

ИА REGNUM напоминает, большинство регионов России увеличат количество бюджетных мест, в приоритете окажутся субъекты с большим научно-образовательным потенциалом.

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