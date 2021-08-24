Москва, 24 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования жителей РФ о размере страховой пенсии по старости. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

Так, с 1 января 2022 года сведения о предполагаемом размере пенсии будут предоставлять мужчинам от 45 лет и женщинам от 40 лет, которые ещё не получают пенсию по старости досрочно или по инвалидности.

Такие данные будут направлять один раз в три года, получить их можно через портал госуслуг или в Пенсионном фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует обязать негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) возмещать гражданам средства, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона.

Речь идёт о поправках к законам «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ». Соответствующий законопроект Госдума может принять в октябре 2021 года.

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