Москва, 24 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 августа закрылись сильным ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 5,56%, до $68,65. Катализатором ралли было общее ослабление доллара США и повышение мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Abnews.ru Нефть

Покупатели отыгрывали потери после существенного падения по итогам прошлой недели. Рост котировок ускорился, когда появилось сообщение о том, что власти Китая сдержали новую волну распространения COVID-19.

В КНР 23 августа не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent поднималась до $69,44. Текущая цена $68,85. Покупателям удалось на время нивелировать медвежьи настроения и защитить уровень $65.

Ситуация с коронавирусом в азиатском регионе остаётся напряженной, поэтому нужно закрепляться выше $70. Участники рынка ожидают саммита в Джексон Хоул, который будет виртуальным и пройдёт с 26 по 28 августа.

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