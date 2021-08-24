Нефть отыграла часть потерь, поднявшись почти до $69
Москва, 24 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 августа закрылись сильным ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 5,56%, до $68,65. Катализатором ралли было общее ослабление доллара США и повышение мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Покупатели отыгрывали потери после существенного падения по итогам прошлой недели. Рост котировок ускорился, когда появилось сообщение о том, что власти Китая сдержали новую волну распространения COVID-19.
В КНР 23 августа не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сегодня, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent поднималась до $69,44. Текущая цена $68,85. Покупателям удалось на время нивелировать медвежьи настроения и защитить уровень $65.
Ситуация с коронавирусом в азиатском регионе остаётся напряженной, поэтому нужно закрепляться выше $70. Участники рынка ожидают саммита в Джексон Хоул, который будет виртуальным и пройдёт с 26 по 28 августа.
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