Вашингтон, 24 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Примерно $650 млрд в форме специальных прав заимствования (SDR) распределил между странами мира Международный валютный фонд (МВФ), Россия получила из этой суммы около $17,54 млрд.

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Решение МВФ о распределении SDR вступило в силу 23 августа, при этом в начале августа совет управляющих МВФ утвердил его.

Как отметила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, такое распределение SDR будет наиболее крупным в истории МВФ, и, как предполагается, оно будет способствовать пополнению международных резервов и стимуляции мировой экономики «во время беспрецедентного кризиса».

«Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19», — указала директор-распорядитель МВФ.

Отметим, SDR — это международный расчётный актив, который страны — участницы МВФ могут конвертировать в резервные валюты. При этом цена специальных прав заимствования изменяется каждый день и привязана к корзине основных валют, использующихся в наиболее важных торговых и финансовых операциях (доллар США, евро, юань, японская иена и фунт стерлингов).

В то же время при распределении SDR МВФ предоставляет средства странам пропорционально их долям квот в фонде, которые отражают относительное положение страны в глобальной экономике. Например, у США это 17,43%, у Японии — 6,47%, у Китая — 6,4%, у Германии — 5,59%, у Великобритании — 4,23%, а у России — 2,71%.