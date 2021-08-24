Москва, 24 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. На утренней сессии 23 августа рубль открылся ростом к иностранным валютам на фоне возвращения интереса к рисковым активам и сессионного ралли по нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Баррель нефти марки Brent подорожал на 5,56%, до $68,65. Катализатором повышения нефтяных котировок было общее ослабление доллара США и рост мировых фондовых индексов.

По итогам дня рубль сдал позиции единой валюте и укрепился против доллара США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 74,12 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,12%, до 87,01 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 101,76 руб.

После продолжительного падения быстро восстанавливались сырьевые валюты (канадец, австралиец и новозеландец). Рисковые настроения улучшились после растущей неопределённости в отношении сроков начала ужесточения денежной политики в США.

Снижение индекса доллара началось в 20 августа после выступления президента Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан. Он сказал, что может пересмотреть необходимость скорейшего начала сокращения количественного смягчения (QE), если штамм «Дельта» нанесет вред экономике.

Очень странно, что рубль не воспользовался ралли на нефтяном рынке и падением курса доллара. Скорее всего, участники рынка воздерживаются от активных действий из-за предстоящего саммита в Джексон Хоул, где должен выступить глава ФРС США Джером. Пауэлл.

Сегодня, 24 августа, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent поднялась до $69. Сырьевые валюты продолжают укрепляться против американской валюты.

Они корректируются после длительного падения на прошлой неделе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Австралии и Новой Зеландии.

С открытия курс доллара снизился до 74,06 руб. Учитывая вчерашний рост цен на нефть и падение индекса доллара, курс доллара должен торговаться на уровне 73,50 как минимум. Покупатели доллара удерживают позиции в надежде, что ФРС США начнет сокращение QE в IV квартале.

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