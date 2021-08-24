Токио, 24 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Сборная Новой Зеландии отказалась от участия в церемонии открытия Параолимпийских игр в Токио, которая состоится 24 августа, из-за угрозы заражения COVID-19. Об этом национальный Параолимпийский комитет страны сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

David Pearson Флаг Параолимпийских игр

национальный Параолимпийский комитет Новой Зеландии «Мы не будем присутствовать на церемонии открытия Параолимпиады в связи намерением следовать мерам против коронавируса, чтобы наша команда была в безопасности, насколько это возможно».

Предполагается, что в церемонии открытия состязаний, которые пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября, примут участие император Японии Нарухито и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Параолимпиада, как и прошедшие ранее Олимпийские игры, будет проходить без присутствия зрителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, более ста случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили организаторы летних Параолимпийских игр в Токио среди лиц, задействованных в подготовке и проведении состязаний.