Южно-Сахалинск, 24 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Сахалинской области пока не получается применить новую организацию сбора мусора в евроконтейнеры. Жители Южно-Сахалинска пренебрегли просьбой сортировать отходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в министерстве ЖКХ Сахалинской области.

Кирилл Воронин Мусорные контейнеры в Угличе

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«Количество установленных евроконтейнеров было рассчитано по нормативу с учетом числа проживающих людей в домах, прикрепленных к этой контейнерной площадке. Жители еще не привыкли сортировать отходы. Поэтому, убрав одну емкость, началось переполнение евроконтейнеров, а также заполнение контейнеров для раздельного сбора отходов смешанным мусором. Эту ситуацию надо решать», — доложил руководству ведомства директор ЖЭУ-8 Южно-Сахалинска Евгений Тарасов.

Изменить ситуацию на этом участке попробуют установкой ещё одного, дополнительного контейнера. Всего в Южно-Сахалинске установили 547 контейнеров для пластика, стекла и жестяных и алюминиевых банок. Ещё 50 таких контейнеров должны появиться в районах Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году планируется до 42% увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году (23%).