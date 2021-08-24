Санкт-Петербург, 24 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Компания «Энексел групп», единственным владельцем которой является Александр Борисов, чьи данные совпадают с данными сына оборонного вице-премьера Юрия Борисова, приобрела 50% в ООО «Выборгский машиностроительный завод — судовое машиностроение» из Ленобласти, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

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ООО «Выборгский машиностроительный завод — судовое машиностроение» создано в ноябре 2016 года в Выборге и занимается сборкой движительных комплексов для малых и средних судов. Уставный капитал общества составляет 100 тыс. рублей. Директор с ноября 2016 года — Илья Иус, который также владеет ООО «Валрус», которому принадлежит 40% доли в заводе. Лично у Иуса ещё 10% доли. Оставшиеся 50% с конца июля 2021 года в собственности ООО «Энексел групп» Александра Юрьевича Борисова.

У выборгского предприятия есть не завершенный до конца спор с архангельским АО «Центр судоремонта «Звёздочка» из дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация», которое требует взыскать с машзавода 42 737 883,58 рубля. Дело будет слушаться 8 октября 2021 года.

Напомним, в активе Александра Борисова доли как минимум в пяти юрлицах, одно из которых он приобрёл в апреле 2021 года. Речь идёт об IT-фирме — ООО «Научно-технический центр «Модуль-инновации».

Доходные перспективы — на чём зарабатывает сын вице-премьера Борисова?