Новосибирск, 24 августа, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, трижды перепрофилировавшийся для лечения пациентов с коронавирусом, возобновил работу по основному профилю деятельности. Об этом сегодня, 24 августа, сообщило региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы переводили или выписывали пациентов, последнего — во вторник на прошлой неделе. В среду у нас была санитарная обработка, в четверг полная генеральная уборка после санитарной обработки. И с понедельника мы открыли приём для кардиологических пациентов в поликлинике и начинаем госпитализацию на специализированные кардиологические койки», — прокомментировала главный врач областного кардиодиспансера, главный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения региона Оксана Дуничева.

Напомним, кардиологический диспансер был инфекционным госпиталем в течение двух месяцев. Здесь принимали только тяжёлых пациентов с коронавирусом, которых переводили из других больниц. Плановая госпитализация кардиохирургических пациентов начнётся после того, как кардиодиспансер получит результаты смывов из операционных и реанимации.