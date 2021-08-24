Москва, 24 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 31 августа 2021 года начнёт рассматривать иск банка «Траст» к бывшему совладельцу финансовой группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск заявлен как взыскание убытков — более 156 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Исковое заявление от банка, подконтрольного ЦБ РФ, поступило в суд 13 августа 2021 года. Дело принято судьей Лаптевым. Истец также заявил требование о принятии обеспечительных мер. Оно также будет рассмотрено в рамках судебного заседания 31 августа 2021 года.

В деле речь идёт «о взыскании убытков в размере 156 587 810 000 рублей». Примерно в такую сумму оценивались траты государства на санацию банка, подконтрольного группе «Открытие». ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», в котором 100% теперь принадлежит Центробанку РФ, участвует в споре третьим лицом.

Напомним, Вадим Беляев до 2017 года фигурировал как крупный акционер финансовой группы «Открытие», в которую входил и одноимённый банк. Последний был санирован в 2014 году. По информации журнала Forbes, всего на санацию первоначально было выделено 127 млрд рублей, а позднее банк попросил еще 50 млрд рублей.

В рейтинге журнала «200 богатейших бизнесменов России 2016» Беляев занимал 185-е место.