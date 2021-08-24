Вашингтон, 24 августа, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Прививочная кампания от коронавирусной инфекции в США помогла спасти более 100 тысяч жизней, заявил американский президент Джо Байден 23 августа в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме того, по словам главы государства, вакцинация в стране позволила избежать госпитализации свыше 450 тысяч человек. Он отметил, что более 200 млн жителей США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а свыше 170 млн — полностью привились от этого заболевания.

Президент назвал достигнутые показатели «критически важным прогрессом», а также призвал «двигаться быстрее».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) согласовало окончательное использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech.