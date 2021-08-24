Тегеран, 24 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 23 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 102 648, причем 610 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 610 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 102 648», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было обнаружено 38 657 новых случаев заражения COVID-19, при этом 5 108 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 961 024 пациента из общего числа 4 715 771 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

7 695 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 16 986 882 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.