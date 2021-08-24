Тегеран, 24 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Первый день шестых Международных армейских игр в иранском городе Исфаган официально начался с соревнований команд из Ирана и Узбекистана в области артиллерии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 августа.

Шестые международные армейские игры начались в иранском городе Исфаган с участием четырех команд из Ирана, России, Узбекистана и Вьетнама. Конкурс проводится с 22 августа по 3 сентября в номинации «Мастера-оружейники».

Организатор и международный судья этого соревнования полковник Мохаммад Сейеди счел первый день соревнований очень важным и заявил, что команды Исламской Республики Иран и Узбекистана будут соревноваться с использованием 22 мм артиллерии D30.

Военные команды в соревнованиях используют тяжелую и легкую полевую артиллерию, средства противовоздушной обороны и личное оружие, при этом соревнования проходят в пять этапов.