Тегеран, , 08:19 — REGNUM 22 августа посол Ирана в Дамаске Махди Собхани на встрече с премьер-министром Сирии Хосейном Арнусом согласился с ним в необходимости поиска путей более широкого двустороннего сотрудничества, а также реализации совместных проектов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации достигнутых двусторонних договоренностей и совместных проектов. Представители также подчеркнули важность повышения уровня сотрудничества и совместных усилий в промышленности, энергетике, инвестициях, торговле, судоходстве, связи, сельском хозяйстве, медицине и других соответствующих областях для устранения препятствий на пути реализации совместных проектов и ускорения их реализации.

Тем временем Арнус и Собхани на встрече рассмотрели совместные проекты, которые находятся в процессе завершения и способствуют увеличению производства в Сирии, а также обеспечению сырьем и другими необходимыми товарами на сирийских рынках.

Премьер-министр Сирии подчеркнул большое значение сотрудничества в увеличении числа совместных проектов и открытии новых горизонтов для двустороннего сотрудничества между двумя дружественными странами, заявив о готовности Дамаска предоставить все необходимые возможности для реализации жизненно важных совместных проектов и их дальнейшего развития таким образом, чтобы способствовать созданию большего числа рабочих мест в Сирии и развитию сирийской экономики.

Он высоко оценил Верховного лидера Ирана, а также правительство и народ Исламской Республики Иран за то, что они стоят бок о бок с сирийским народом в его борьбе с терроризмом.