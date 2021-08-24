Париж, 24 августа, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Франция приближается к пику четвертой волны коронавируса, заявил французский министр здравоохранения Оливье Веран 23 августа в интервью телеканалу BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, максимум новых случаев заражения SARS-CoV-2 может быть выявлен уже через несколько дней. Глава ведомства напомнил, что во Франции ежедневно фиксируется около 20 тысяч новых фактов инфицирования.

Веран отметил, что меры, связанные с вакцинацией, недостаточны для борьбы с распространением COVID-19. Министр пояснил, что следует продолжать носить защитные маски и держать санитарную дистанцию.

Глава министерства добавил, что жители Франции старше 65 лет смогут с сентября сделать третью прививку от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля французские власти одобрили применение среди детей старше 12 лет вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna.