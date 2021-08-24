Сеул, 24 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1509 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

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По его данным, 1470 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже на протяжении 49 дней выявляют свыше тысячи инфицированных ежедневно. При этом 20 августа на территории республики выявили более двух тысяч зараженных новым коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 239 287. Также за минувшие сутки в стране скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2228 человек.