Тунис, 24 августа 2021, 03:38 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид 23 августа продлил действие особых мер по приостановке деятельности парламента и отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Президент Туниса Каис Саид
Президент Туниса Каис Саид

Отмечается, что на площади перед зданием парламента были размещены дополнительные силы безопасности.

Напомним, что в конце июля на фоне массовых акций протеста президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание законодательного органа и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главой Туниса Каисом Саидом подчеркнул необходимость скорейшего возвращения африканской страны «на путь демократии».

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