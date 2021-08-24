Тунис, , 03:38 — REGNUM Президент Туниса Каис Саид 23 августа продлил действие особых мер по приостановке деятельности парламента и отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Президент Туниса Каис Саид

Отмечается, что на площади перед зданием парламента были размещены дополнительные силы безопасности.

Напомним, что в конце июля на фоне массовых акций протеста президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание законодательного органа и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе переговоров с главой Туниса Каисом Саидом подчеркнул необходимость скорейшего возвращения африканской страны «на путь демократии».

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