Рабат, 24 августа, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 2996 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 813 945. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 97 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко от осложнений COVID-19 умерли 11 889 человек.

Отмечается, что к настоящему времени в Марокко прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции уже более 13,1 млн человек. Выздоровели после заражения SARS-CoV-2 в королевстве более 730 тыс. человек.