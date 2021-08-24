* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 августа, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Совет для управления Афганистаном, состоящий из 12 человек, собирается сформировать руководство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 23 августа сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники.

(сс) Todd Huffman Афганистан

Планируется, что в состав нового органа могут войти и некоторые члены предыдущего правительства республики. По информации журналистов наиболее влиятельными представителями совета станут лидер политического крыла «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Гани Барадар, являющийся сыном основателя движения муллы Омара, глава военной комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Моулави Якуб, а также командующий диверсионной группировки «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани.

В Foreign Policy отмечают издание, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не намерены восстанавливать в стране президентский пост или какого-либо его аналог. Кроме того, в издании добавили, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассматривает в качестве кандидата в члены совета Ахмада Масуда, который является сыном лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, боровшегося против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халил ур Рахман Хаккани, что его движение распространило амнистию на всех чиновников бывшего правительства Афганистаном, в том числе и на экс-президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.

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