Бразилиа, 24 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Цифровые сертификаты о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции введут с 30 августа для посещения общественных мест в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом заявил мэр мегаполиса Рикарду Нунес 23 августа на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Речь идет о документах, которые станут обязательными для посетителей заведений, находящихся в закрытых помещениях. По его словам, организации будут обязаны проверять своих клиентов на наличие прививки с помощью QR-кодов.

Нунес отметил, что нарушившие это правило заведения будут подвергнуты штрафным санкциям. Доступ в общественные места будет открыт как для полностью вакцинированных, так и для лиц с одной прививкой при условии, что срок до введения второй дозы не истек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) решило не одобрять вакцинацию среди детей препаратом от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech.