Кабул, , 02:22 — REGNUM Некоторые самолеты, вертолеты и ракеты американского производства попали в руки радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на осведомленные источники.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, попадание американских вооружений в руки радикалов вызвало беспокойство в Пентагоне. При этом сами члены «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не решили, будут ли они использовать захваченные трофеи или же утилизируют их.

Источники предполагают, что афганские радикалы вряд ли смогут в полной мере использовать технику армии США, так как не располагают пилотами и техническим персоналом для ее обслуживания. При этом Пентагон пока дожидается завершения эвакуации военнослужащих и персонала, чтобы потом нанести авиаудары по военным складам.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, Соединенным Штатам удалось эвакуировать через аэропорт Кабула не менее 10,9 тыс. человек. Отмечалось, что США и их союзники совершили 49 рейсов для эвакуации беженцев и своих военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Афганистана эвакуировали еще почти 11 тысяч человек