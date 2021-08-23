Сент-Луис, США, 24 августа, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе идентифицировали антитело, которое способно обеспечить высокую защиту от широкого спектра мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом они сообщили на сайте университета.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Особенность антитела состоит в том, что оно нацелено на ключевую часть S-белка вируса, который почти не меняется при мутациях. Эксперименты определили точное место на белке-шипе, распознаваемом антителом, и выявили две мутации в этом месте, которые могли помешать работе антитела.

Однако, по утверждению учёных, в реальном мире эти мутации исчезающе редки. Поиск в базе данных показал, что среди 800 тыс. последовательностей SARS-CoV-2 мутации обнаруживались в 0,04% случаев. Это обстоятельство позволило учёным сделать вывод о том, что препараты с этим антителом предотвратят резистентность вируса.

«Антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (работает против всех вариантов)», — объяснил профессор молекулярной микробиологии, патологии и иммунологии, руководитель исследования Майкл С. Даймонд.

По его словам, полученные результаты позволят перейти к объединению выявленного антитела с другим и создать комбинированную терапию, которой коронавирусу будет очень трудно сопротивляться.

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