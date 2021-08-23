Вашингтон, 24 августа, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ведут переговоры с афганским радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросу контроля над международным аэропортом столицы Афганистана Кабула, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он пояснил, что Вашингтон ведет переговоры по этому вопросу как со своими союзниками по НАТО, так и с афганскими радикалами. Подробности переговоров представитель Госдепа США предоставить отказался.

«Существует фактическое согласие, что все наши интересы будут удовлетворены функционирующим аэропортом», — подчеркнул Прайс.

Он уточнил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласился обеспечить безопасный проход в аэропорт для американцев. Прайс добавил, что США намерены вывести свой контингент из Афганистана к началу сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан заявил, что Вашингтон регулярно поддерживает контакты с руководством радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он отказался предоставлять подробности переговоров США с афганскими радикалами.