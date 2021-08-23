Тирана, 24 августа, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Вечером 22 августа в главный аэропорт Албании Ринас прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Pfizer.

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Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о поступлении вакцины на своей странице в социальной сети Facebook. Размер партии составил 43 512 доз.

Всего в страну прибыло 1 899 172 дозы вакцины. Произведено свыше 1 миллиона 340 тысяч инъекций. Эди Рама призвал граждан воспользоваться открытым месяцем массовой вакцинации.

Число активных случаев заражения коронавирусом в Албании составляет около шести тысяч, что в два раза меньше, чем в соседних Северной Македонии и Албании. При этом число смертей меньше в пять раз. Эти относительно положительные показатели можно объяснить активной вакцинацией населения — число инъекций вакцины в Албании в два раза выше, чем в Косово, и в полтора — чем в Северной Македонии.