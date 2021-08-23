Тирана, 23 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. В Албании 23 августа в результате обследования 4029 пациентов выявили 397 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 178 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

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По данным министерства, всего в Албании выявили 139 721 случай заражения коронавирусом. 131 451 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2478 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5792, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 84 пациента.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.