Скопье, 23 августа, 2021, 23:15 — ИА Регнум. В Северной Македонии 23 августа в результате исследования 3022 образцов выявили 333 новых носителей коронавируса. Как и всегда после выходных, низкое число тестов дает относительно низкий. Однако число смертей не зависит от этой переменной, и оно шокирует: за день умерли 27 человек. 367 пациентов выздоровели.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Дорога вдоль моря, Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 169 202 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5 695. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 152 465 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 11 042 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.