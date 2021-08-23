Приштина, Сербия, 23 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 23 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 7946 образцов в крае выявили 1067 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 278 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 130 376 случаев заражения, 107 566 пациентов уже здоровы. 2343 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 17 из них — 23 августа, что в два раза больше, чем днем ранее. Число активных случаев заражения составляет 20 467.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию.