Вашингтон, 24 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник, 23 августа, обратилась в Верховный суд США с просьбой оставить в силе мораторий на выселение должников из арендованного жилья в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продлили мораторий до 3 октября после того, как он истек в конце июля.

Группы, представляющие интересы домовладельцев, добиваются отмены моратория, указывая на то, что он может быть не законным.

Впервые CDC ввел мораторий на выселение в сентябре 2020 года. Представители агентства заявили, что эта политика необходима для борьбы с распространением COVID-19 и предотвращения бездомности во время пандемии.

Напомним, что действующий мораторий, срок действия которого истекает в октябре, охватывает почти 92% округов США.