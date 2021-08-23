Приштина, Сербия, 23 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Эффекты штамма коронавируса «Дельта» во всей красе проявили себя в Косово. Если ранее в крае сообщали о том, что большую часть заразившихся теперь составляют лица моложе 40 лет, то теперь речь идет уже об участившихся случаях смерти молодых людей от COVID-19.

Смерть

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки среди тысячи заразившихся 267 — лица в возрасте от 20 до 29 лет. При этом из 17 погибших в этот день — двое — представители этой возрастной группы. Ранее сообщили о смерти от коронавируса 19-летнего юноши.

Еще 18 августа в косовских инфекционках закончились свободные места: свыше 70% больничных коек заняты пациентами с COVID-19. На этом фоне кажется вполне оправданным ужесточение ограничений.