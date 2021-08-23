* запрещённая в России организация

Вашингтон, 23 августа, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Представители США ежедневно осуществляют переговоры и консультации с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по военным и политическим каналам, сообщил 23 августа на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, в ходе этих контактов затрагивается «широкий круг вопросов».

«Мы каждый день ведем переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим каналам и по линии спецслужб. Я бы не хотел вдаваться в подробности этих дискуссий, которые затрагивают широкий круг вопросов», — сказал Салливан.

При этом он выразил уверенность в способности США завершить до 31 августа эвакуацию американских граждан, их помощников из числа местных жителей, а также граждан иных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, под контролем США и их сателлитов по НАТО остаётся аэропорт Кабула. Вся остальная территория Афганистана перешла под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).