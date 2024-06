Штат Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В преддверии своего четвертого альбома «If I Can't Have Love, I Want Power», выход которого состоится в эту пятницу, 27 августа, американская певица Halsey поделилась новым минутным трейлером к сопровождающему клипу, который включает новую песню.

https://twitter.com/halsey/status/1429519944195010560

Halsey загрузила новый трейлер грядущей пластинки на свой официальный YouTube-канале, в нем можно услышать фрагмент новой песни. Альбом, спродюсированный Трентом Резнором и Аттикусом Россом, последует за прошлогодней записью исполнительницы «Manic».

Halsey еще не выпустила ни одного сингла с альбома, однако поделилась списком треков из 13 песен в начале этого месяца.