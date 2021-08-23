Москва, 23 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Переговоры в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ по афганской теме обсудили в ходе телефонной беседы 23 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

«Президенты обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко также обсудили начавшиеся совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021».