Рим, 23 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Требование предъявлять «антикоронавирусные паспорта» для доступа к тем или иным общественным местам и услугам не ограничивает свободу граждан, заявила в понедельник, 23 августа, министр Италии по делам регионов Мариастелла Джельмини.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Можно говорить о том, что «антикоронавирусный паспорт» — это инструмент, с помощью которого защищаются пространства свободы, отметила Джельмини.

По данным на23 августа, в Италии умерли128 795человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на4168(днем ранее — на5923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 488 779 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 555человек(на617 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 436 297человек, что составляет60,5% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).