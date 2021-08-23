Рим, 23 августа, 2021, 21:45 — ИА Регнум. От коронавируса должны быть привиты 80% граждан Италии, заявила в понедельник, 23 августа, министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

При достижении такого показателя можно будет говорить о коллективном иммунитете, а также о снижении вероятности новых карантинов, которые вредят экономике, отметила она.

По данным на23 августа, в Италии умерли128 795человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на23). Число подтвержденных носителей выросло на4168(днем ранее — на5923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 488 779 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 555человек(на617 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 436 297человек, что составляет60,5% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).