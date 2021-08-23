По дороге из Ливии в Италию пропали без вести 18 мигрантов
Лампедуза , Италия, 23 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. 18 граждан Египта пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море между Ливией и Италией, передает Mediaset в понедельник, 23 августа, со ссылкой на ливийские СМИ.
Лодка мигрантов перевернулась. Береговой охране удалось спасти 51 человека. Еще один человек был найден мертвым.
Общее число жертв на пути между северной Африкой и Италией в 2021 году превышает 100 — человек: 392 утонули, 632 считаются пропавшими без вести.
После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.
В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.
Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.