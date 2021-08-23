Лампедуза , Италия, 23 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. 18 граждан Египта пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море между Ливией и Италией, передает Mediaset в понедельник, 23 августа, со ссылкой на ливийские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Лодка мигрантов перевернулась. Береговой охране удалось спасти 51 человека. Еще один человек был найден мертвым.

Общее число жертв на пути между северной Африкой и Италией в 2021 году превышает 100 — человек: 392 утонули, 632 считаются пропавшими без вести.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.