Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе и учения «Запад-2021»
Минск, 23 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Ряд важных вопросов обсудили российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 23 августа, сообщает БелТА.
Kremlin.ru
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Обсуждались экономическая составляющая взаимоотношений двух стран и союзные программы, находящиеся на этапе высокой степени готовности.
Кроме того, главы государств обсудили учения «Запад-2021», а также ситуацию на границах Белоруссии и стран Восточной Европы (этот вопрос обсуждался отдельно и подробно).
Также стороны обсудили сотрудничество Москвы и Минска в области подготовки кадров военных и спецслужб, взаимодействие в области СМИ.