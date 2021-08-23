Минск, 23 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Ряд важных вопросов обсудили российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 23 августа, сообщает БелТА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко играют в хоккей

Обсуждались экономическая составляющая взаимоотношений двух стран и союзные программы, находящиеся на этапе высокой степени готовности.

Кроме того, главы государств обсудили учения «Запад-2021», а также ситуацию на границах Белоруссии и стран Восточной Европы (этот вопрос обсуждался отдельно и подробно).

Также стороны обсудили сотрудничество Москвы и Минска в области подготовки кадров военных и спецслужб, взаимодействие в области СМИ.