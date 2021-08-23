Рим, 23 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум.

По данным навечер понедельника, 23 августа, в Италии умерли128 795человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на44(днем ранее — на23), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на4168(днем ранее — на5923).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 488 779 — почти7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 555человек(на617 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали36 436 297человек, что составляет60,5% населения Италии.