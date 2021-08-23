Анкара, 23 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Турция не имеет возможности принять даже одного беженца из Афганистана, заявил 23 августа журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Турция

По его словам, Турция очень хорошо охраняет свои границы и сама будет принимать решения по вопросу беженцев.

«Турция — это не лагерь для беженцев. У нас нет больше возможности принять даже одного беженца. Мы сами будем принимать решения. Мы очень тщательно охраняем наши границы», — сказал Челик.

При этом Челик сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за всеобъемлющее решение кризиса, сложившегося в Афганистане.

«Нельзя оставлять афганский народ в одиночестве, там сейчас происходит настоящая драма», — пояснил Челик.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) беспрепятственно вошли в Кабул, взяли президентский дворец и провозгласили свою власть над страной.