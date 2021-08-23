Пекин, 23 августа, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Китае продолжается подведение итогов социально-экономического развития регионов страны за первые семь месяцев 2021 года. За этот период, как отмечает Синьхуасо ссылкой на таможню г. Харбин, административного центра северо-восточной, пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян, провинциальный внешнеторговый оборот вырос без малого на 20%, достигнув в годовом выражении объема почтив 110 млрд юаней (около 16,9 млрд долларов).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

При этом более быстрыми темпами — на 21% по сравнению с прошлогодними показателями — увеличивался импорт, составивший 86 млрд юаней; объем экспорта вырос на 15,5% и достиг 23,7 млрд. Публикуя статистику торговых связей Хэйлунцзяна с Россией, харбинские таможенники отмечают, что он достиг почти двух третей от общего объема внешней торговли, превысив 71 млрд юаней; при этом импорт из России многократно превышает экспорт.