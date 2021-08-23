Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался начальник городского управления МВД России по вопросам миграции. Ранее полицейский принял участие в прививочной кампании, получив обе дозы антиковидной вакцины.

Vashaibolit.ru Прививка

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Лечение сотрудник правоохранительных органов проходил в ковидном госпитале ростовской больницы №20, заразившись коронавиурсом в первых числах августа. У полицейского было диагностировано 36% поражения лёгких, пишет телеграм-канал «Че по Ростову?». Первое время мужчина лечился в амбулаторных условиях, однако потом его состояние резко ухудшилось.

В ковидном госпитале у мужчины случился отёк мозга, затем — отёк лёгких, острая почечная и печеночная недостаточность. Полицейский скончался.

ИА REGNUM не располагает официальным подтверждением данной информации.