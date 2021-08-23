Ростов-на-Дону, 23 августа, 2021, 20:05 — ИА Регнум. День города в Ростове-на-Дону всё-таки отметят. Однако ростовчанам и гостям донской столицы следует строго соблюдать правила санитарной безопасности. Праздничная программа запланирована на различных площадках, в том числе парках и скверах. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

К 272-й годовщине Ростов-на-Дону преобразится: праздничными растяжками будут украшены парки, скверы, площади, фасады зданий и сооружений. Особая атмосфера будет царить на Комсомольской площади, площади Гагарина и Стачки 1902 года, у центрального входа в парк имени Горького и Старо-покровский сквер.

«На улицах донской столицы появятся флаговые и объемно-пространственные композиции. Так, перед кинотеатром «Ростов» установят топиарную композицию «Повозка с лошадьми», фасад здания Дома детского творчества украсит крупноформатные панно, на улицах города можно будет увидеть 350 детских рисунков», — уточнил глава администрации южной столицы.

ИА REGNUM сообщало, что ранее городские власти решили отменить традиционный гала-концерт на Театральной площади и массовые мероприятия.