Санкт-Петербург, 23 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга 23 августа поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). В город доставлено 79 800 комплектов доз вакцины, расфасованной по две дозы в ампуле.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Между тем темпы вакцинации в Петербурге в последние дни нельзя назвать высокими. Так, за предыдущие сутки первично привиты 2432 человека. В минувшую пятницу, 20 августа, первично привились около шести тысяч человек. В июле суточные объемы вакцинации были значительно выше. Так, за 7 июля в Петербурге первично были привиты 21 715 горожан.

Всего в Петербурге на сегодня привиты от коронавируса 1 447 715 человек, из них 1 348 415 человек полностью завершили цикл вакцинации.

«Необходимо увеличить темпы вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких. В Петербурге сформирован значительный запас вакцины, который регулярно пополняется. Прививки можно сделать в 165 пунктах вакцинации», — отметил губернатор Александр Беглов.