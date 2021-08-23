Белград, 23 августа, 2021, 18:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Сербии от последствий COVID-19 умерло четыре человека. Об этом 23 августа сообщило министерство здравоохранения Сербии на своем официальном сайте.

Коронавирус

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Также за последние сутки было зарегистрировано более 1800 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время в больницах находится 961 пациент с диагнозом COVID-19, из них 39 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Министерство здравоохранения Сербии сообщает, что доля летальных исходов с начала эпидемии составляет 0,97%.

Напомним, что с момента начала эпидемии в Сербии было зарегистрировано 744 150 случаев заражения коронавирусом. От последствия COVID-19 умерло 7 218 человек.