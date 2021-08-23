Хельсинки, 23 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Ограничения на въезд граждан России в Финляндию продлены до 19 сентября 2021 г., сообщили 23 августа в пресс-службе правительства республики.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Перед воздвигнутым забором

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Ограничения на въезд в Финляндию из России связаны с эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции.

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Напомним, 12 августа Финляндия объявила о новых ограничениях из-за коронавируса внутри республики — с 20 августа до 12 сентября.

Что касается туристов, запрет для российских граждан въезжать в Финляндию действовал до 22 августа. Теперь он продлён ещё на месяц.