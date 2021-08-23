Вместо «Крымской платформы» президенту Эстонии надо ехать в Крым – мнение
Таллин, 23 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Присутствие на политической конференции «Крымская платформа» ничего не добавило в знания президента Эстонии Керсти Кальюлайд о реальной ситуации в Крыму. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook известный публицист русской Эстонии, главред портала tribuna. ee Родион Денисов.
«Под завершение своего президентского срока Керсти Кальюлайд решила скататься на мероприятие «Крымская платформа» (проходил в Киеве под эгидой МИД Украины без участия России — ИА REGNUM). Оно так называется, но посещения самого Крыма не предполагает», — отметил публицист.
Он добавил: «Честно говоря, если бы я был президентом и меня заботила не политическая демагогия, а реальная жизнь людей в этом регионе, то я бы поехал в сам Крым. Пусть не в качестве признающего его нынешний статус, а как человека, который действительно хочет все сам увидеть и разобраться».
По словам Родиона Денисова, у главы эстонского государства есть более чем весомый повод побывать на Крымском полуострове. Проживающие в Крыму этнические эстонцы и члены их семей фактически брошены Эстонией после 2014 года, считает он.
«Можно было бы привезти им учебники и договориться о приезде нового учителя эстонского языка. Все это не требует официального признания статуса данной территории, а может осуществляться чисто из гуманитарных соображений. Но у Кальюлайд на такое смелости никогда не хватит. На независимые поступки она явно неспособна», — заключил эстонский публицист.