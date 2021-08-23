Таллин, 23 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Присутствие на политической конференции «Крымская платформа» ничего не добавило в знания президента Эстонии Керсти Кальюлайд о реальной ситуации в Крыму. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook известный публицист русской Эстонии, главред портала tribuna. ee Родион Денисов.

President.gov.ua Выступление Яноша Адера (в центре) на саммите «Крымская платформа»

«Под завершение своего президентского срока Керсти Кальюлайд решила скататься на мероприятие «Крымская платформа» (проходил в Киеве под эгидой МИД Украины без участия России — ИА REGNUM). Оно так называется, но посещения самого Крыма не предполагает», — отметил публицист.

Он добавил: «Честно говоря, если бы я был президентом и меня заботила не политическая демагогия, а реальная жизнь людей в этом регионе, то я бы поехал в сам Крым. Пусть не в качестве признающего его нынешний статус, а как человека, который действительно хочет все сам увидеть и разобраться».

По словам Родиона Денисова, у главы эстонского государства есть более чем весомый повод побывать на Крымском полуострове. Проживающие в Крыму этнические эстонцы и члены их семей фактически брошены Эстонией после 2014 года, считает он.

«Можно было бы привезти им учебники и договориться о приезде нового учителя эстонского языка. Все это не требует официального признания статуса данной территории, а может осуществляться чисто из гуманитарных соображений. Но у Кальюлайд на такое смелости никогда не хватит. На независимые поступки она явно неспособна», — заключил эстонский публицист.