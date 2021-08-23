Екатеринбург, 23 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 29 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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C 18 августа в области сохраняется аномально высокое по сравнению с предыдущими периодами число подтверждённых смертей от COVID-19 (не ниже 29 за сутки). Для сравнения, 22 августа была зарегистрирована смерть 32 человек.

Всего в регионе подтверждено 4 939 летальных случаев инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловских учителей рекомендовали не пускать в школы без прививки от коронавируса.

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