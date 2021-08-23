Вашингтон, 23 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В этом году иностранные студенты испытывают трудности с получением американской визы на фоне того, как работа консульств США сокращена во всем мире из-за пандемии коронавируса, сообщает 23 августа Reuters.

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Это мешает некоторым студентам попасть на занятия в университеты США, в которые они уже были приняты.

Такое ожидание угрожает репутации США, а также экономическому вкладу в страну в размере $40 млрд, которые иностранные студенты ежегодно обеспечивают.

Осенью 2020 года число новых иностранных студентов, прибывающих в США, сократилось на 43% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Института международного образования (IIE), число новых студентов, лично прибывших в университетские городки, сократилось на 72%.На этом фоне защитники образования призывают консульства отказаться от живых собеседований и начать выдавать визы после прохождения онлайн-интервью.