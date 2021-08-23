Москва, 23 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Ограничений на поездки из России в Венгрию и из Венгрии в Россию будут полностью сняты: идёт проработка этого вопроса, сообщили 23 августа в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

«Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москве и Будапешту «удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V».