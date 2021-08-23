Москва, 23 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Россия имеет потенциал, позволяющий ей стать лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), который может быть главной технологией XXI века, заявил 23 августа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов на круглом столе в рамках форума «Армия-2021».

geralt Искусственный интеллект

По его словам, ведущие страны расценивают искусственный интеллект как одно из средств достижения мирового господства.

«Сегодня искусственный интеллект рассматривается всеми ведущими странами мира как средство достижения глобального доминирования. Российская Федерация обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта», — сказал Цаликов.

Он также отметил, что искусственный интеллект крайне важен в сфере обороны и безопасности государства, а технологии ИИ уже применяются для повышения эффективности действий российской армии.

Цаликов уточнил, что главными целями российской военной и гражданской науки, намеченными в сфере ИИ, являются разработка собственных аппаратных платформ, программного обеспечения, технологии хранения больших массивов информации, а также решение этических и правовых вопросов применения искусственного интеллекта.