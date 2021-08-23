Вашингтон, 23 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США полностью одобрило вакцину Pfizer/BioNTech от коронавируса, сообщает 23 августа Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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Отметим, что на данный момент это единственная вакцина в США, получившая такое одобрение. Другие вакцины (Moderna и Johnson & Johnson) одобрены только для экстренного использования.

Вакцина Pfizer состоит из двух доз, и разрешена для людей старше 16 лет.

Более 204 миллионов человек в США уже прошли полную вакцинацию данным препаратом, согласно статистике за 22 августа.

Напомним, что в США многие граждане продолжают с недоверием относиться к вакцине.